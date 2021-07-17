44-летний итальянский актер Либеро Де Риенцо найден мертвым в Риме

Неаполитанский актер, режиссер и сценарист Либеро Де Риенцо, известный по роли Бортоломео в трилогии "Захочу и соскочу", найден мертвым у себя дома в Риме.

Как передает La Pepubblica, труп артиста был обнаружен вечером 15 июля другом, обеспокоенным, что Либеро перестал выходить на связь.

Как показала экспертиза, никаких следов насилия на теле нет. Причиной смерти назван сердечный приступ.

Де Риенцо родился в 1977 году в Неаполе, вырос в Риме. Карьеру начал с подачи отца, работавшего на популярном телешоу.

На экранах - с 1998-го. На счету - более сорока проектов: "Санта Марадона", "Мой дом в Умбрии", "Начать с нуля", "Фортапаш", "Папы" с Хопкинсом и Прайсом.

Последней работой артиста стала драма Takeaway, дата премьеры которой еще не назначена.