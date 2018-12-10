На этот раз к нам приехала третья, завершающая часть серии "Захочу и соскочу" (Smetto quando voglio). Первый фильм, бывший своего рода сатирическим "ремейком" популярного американского сериала Breaking Bad, вышел в 2014 году (в отечественном прокате он появился только в 2017-м) и вполне заслуженно стал хитом. История ученых, попавших под сокращение в связи с плачевной финансовой ситуацией в сфере образования и науки в стране и организовавших банду, производящую и сбывающую легальные наркотики, с энтузиазмом была принята и за пределами Италии.

Новый фильм - "Захочу и соскочу: Супергерои", который на этой неделе выйдет в российский прокат, а сейчас уже демонстрируется в рамках RIFF, является составной частью дилогии, которую она образует со вторым фильмом - "Захочу и соскочу: Мастер-класс". Так что сразу следует оговориться, что для понимания происходящего на экране желательно предварительно отсмотреть первые две картины - ну или хотя бы вторую, с которой финальная лента постоянно перекликается.

По сути, "Мастер-класс" и "Супергерои" - это один фильм с единой фабулой, к тому же несколько запутанной хронологическим "рваным" повествованием и изложением одних и тех же событий через призму происходящего с разными персонажами.

Только если во второй главе Пьетро и его яйцеголовая команда гениальных лузеров, как Ганнибал Лектер, сотрудничали с полицией для выявления себе подобных, теперь они снова пускаются во все тяжкие - тоже, конечно, в самых благих целях.

Ради спасения мыслящей части итальянского общества от уничтожения обиженным и на этой почве помешавшимся реваншистом, будто сошедшим со страниц романа какого-нибудь Дэна Брауна, горе-наркоторговцы, обжегшиеся уже на попытках сотрудничать с властями, затевают побег из тюрьмы. План побега, разумеется, смешной и идиотский до безумия - и именно поэтому он, само собой, срабатывает.

Молодой режиссер и сценарист Сидней Сибилиа продолжает бичевать современных итальянских чиновников, сохраняя характерные черты - от узнаваемого саркастичного юмора до бодрого саундтрека и любви к специфической цветокоррекции. И пускай ни "Мастер-класс", ни "Супергерои" не дотягивают до оригинального фильма ни по свежести, ни по остроумию, в целом трилогия "Захочу и соскочу", ставшая для него дебютом в большом кино, определенно, удалась.

3.5