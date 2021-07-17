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Рубрика: В мире

90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии

Текст: Александр Саможнев

Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе Германии, пострадали 618, сообщили в полиции Кобленца. "Следует опасаться роста числа погибших. Эти цифры также могут вырасти" - говорится на сайте ведомства.

Фото: EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений

В общей сложности жертвами наводнений в Германии стали уже свыше 120 человек. На западе страны действует режим военной катастрофы, информирует телеканал Euronews. В большинстве районов до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.

Более сотни тысяч человек остаются без электричества из-за последствий природной катастрофы. Городок Эрфштадт-Блессем является одним из наиболее пострадавших от удара стихии. Накануне спасатели с помощью надувных лодок вызволили из заблокированных домов 50 местных жителей. Оползни разрушили множество строений, включая жилые дома и средневековую крепость. Канцлер Ангела Меркель заверила, что все пострадавшие от стихийного бедствия получат помощь со стороны федерального правительства.

Циклон "Бернд" вызвал проливные дожди необычайной силы, которые привели к внезапному разливу рек. Сотни жителей земель Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц все еще числятся пропавшими без вести, так как до сих пор не удалось восстановить связь с целым рядом населенных пунктов.

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