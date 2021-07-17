Британия может разместить радиолокационную станцию Космических сил США

План американских Космических сил, созданных по распоряжению экс-президента Трампа, по разработке глобальной системы мониторинга для отслеживания объектов на расстоянии до 35 километров от Земли может способствовать установке радиолокационных станций (РЛС) не только в США, но и в Британии, и в Австралии.

По информации Guardian, глава британских Королевских ВВС (RAF), главный маршал авиации сэр Майкл Вигстон, который находится в США для встреч с коллегами в Пентагоне, дал понять, что "британцы очень заинтересованы" в проекте размещения одной из американских радиолокационных станций. На консультациях американских и британских военных затрагивалась тема возможного вызова, который бросает Пекин американскому военному и технологическому превосходству на ряде театров военных действий, в том числе в космосе. В Вашингтоне и Лондоне растут опасения, что противоспутниковое оружие, находящееся в распоряжении Китая, которым также обладают Соединенные Штаты, способно создать угрозу орбитальному флоту США. Для использования усовершенствованных радиолокационных станций Deep Space Advanced Radar Capability (Darc) потребуются три радиолокационные станции по всему миру с возможными объектами в США, Британии и Австралии, чтобы получить "полную картину" происходящего, полагают военных этих стран.

"Первоочередной задачей является понимание того, что происходит в космосе. Мы знаем, что он становится все более перегруженным, только за последний год было запущено около тысячи спутников", - сказал Вигстон в программе "Сегодня" BBC Radio 4, добавив, что "любая система, о которой мы говорим, например радар, дающая лучшее представление о происходящем, невероятно важна для нас".

Визит британского маршала проходит на фоне критики со стороны ряда политиков и экспертов в США по поводу создания Трампом Космических силы США. Это решение многими расценивается "как неразумная и дорогостоящая авантюра, которая может привести к новой опасной гонке вооружений на планете". Представитель "Ассоциации против торговли оружием" заявил, что эти планы "полностью ошибочны", а деньги, выделенные на Космические силы, "лучше потратить на сокращение бедности".

В Пентагоне исходят из того, что эти новые РЛС, покрывающие площадь около квадратного километра, будут содержать массив больших радиолокационных тарелок, известных как параболические антенны, каждая из которых имеет диаметр 15 метров. США уже используют систему раннего предупреждения для обнаружения баллистических ракет в космосе, которая включает объект британских Королевских ВВС в Файлингдейлсе в Северном Йоркшире. Однако он может обнаруживать объекты только на расстоянии до 19 000 километров, в то время как Darc мог бы может делать это на дистанции почти вдвое больше.