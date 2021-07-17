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17.07.2021 22:17
Рубрика: В мире

Британский министр здравоохранения заразился COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид объявил в субботу, что у него положительный результат на COVID-19 после того, как этим утром он прошел тест. "Вчера вечером я чувствовал себя немного вялым, поэтому сегодня утром я сделал тест, и он оказался положительным. Так что теперь я сам изолируюсь дома со своей семьей, пока не получу результаты теста ПЦР", - сказал Джавид в видео, опубликованном в субботу в своем аккаунте. Он уточнил, что ранее ему сделали две инъекции вакцины, "и пока симптомы заболевания очень легкие".

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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По словам Джавида, любой, кто имеет подобные симптомы или думает, что контактировал с кем-то, у кого был положительный результат теста на COVID-19, должен пройти тестирование. Он также призвал тех, кто еще не прошел иммунизацию, в ближайшее время получить вакцину от COVID-19. Джавид сменил Мэтта Хэнкока на посту министра здравоохранения менее трех недель назад после того, как в сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых его предшественник целует коллегу в своем офисе в нарушение правил социального дистанцирования.

Едва вступив в должность главы министерства здравоохранения, Саджид Джавид, бывший член правительств Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй, экс-глава МВД страны, выступил с заявлениями о необходимости снятия ограничительных мер, чем навлек на себя гнев политиков, экспертов и общественности, отметив, что "пандемия пошла на спад" и удостоившись сравнения с так называемыми "ковид-диссидентами". Теперь, на собственном примере, Джавид убедился в том, как коварен вирус и его мутации.

Его заявление было сделано после того, как Британия сообщила о 51 870 случаях коронавируса в пятницу, что является самым высоким ежедневным числом случаев за шесть месяцев, по данным Associated Press.

Тем не менее, патрон Джавида, британский премьер-министр Борис Джонсон по-прежнему настаивает на том, что все ограничения COVID-19 в Англии будут сняты 19 июля, в том числе те, которые касаются социального дистанцирования и общественных мероприятий. Однако он подчеркнул, что людям следует "действовать осторожно". "Эта пандемия еще не закончилась. Это заболевание, коронавирус, продолжает нести опасность для вас и вашей семьи. Мы не можем просто мгновенно вернуться из понедельника, 19 июля, к жизни, которая была до COVID", - сказал Джонсон в начале недели. Кстати, на прошлой неделе Джавид отметил, что официальные лица ожидают роста числа случаев летом, предположив, что они могут вырасти до 100 000 случаев в день.

Согласно опросу Kantar Public, опубликованному в четверг, 66 процентов британцев хотели бы, чтобы по крайней мере некоторые меры по борьбе с коронавирусом остались в силе после 19 июля, сообщает Reuters.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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