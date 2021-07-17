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17.07.2021 10:26
Рубрика: В мире

Число жертв наводнения века в Германии выросло до 133 человек

Текст: Александр Саможнев
По меньшей мере 43 человека погибли в земле Северный Рейн-Вестфалия и не менее 90 в Рейнланд-Пфальце во время наводнения века, сообщает Bild со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что ситуация в районе Эрфтштадт-Блессем под Кельном в пятницу резко ухудшилась. Часть жителей эвакуирована на резиновых лодках. Есть опасения, что погибнет много людей, заявил руководитель земельного управления Франк Рок.

В районе Хайнсберг в Наште прорвало плотину на реке Рур. Началась эвакуация населения. Трасса номер Б265 оказалась под водой. Представитель окружной администрации Кельна опасается, что не все водители смогли вовремя выбраться из своих транспортных средств, застигнутых бурными потоками воды. Размер ущерба уточняется.

Спасатели также эвакуируют жителей из района Офховен в Вассерберге. Согласно сообщению в Twitter, пострадали около 700 жителей.

Для оказания помощи населению привлечена армия. Около 850 военнослужащих в настоящее время работают в пострадавших районах. "Военные будут помогать столько, сколько нужно", - заявил генерал-лейтенант Мартин Шеллеис.

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