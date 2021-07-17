ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Яблока"

Центризбирком на заседании в субботу, 17 июля, заверил списки кандидатов от партии "Яблоко".

Ранее исполком партии принял решение об исключении восьмерых кандидатов. В итоге комиссия заверила федеральный список из 304 человек и по 159 одномандатников. Партии также разрешено открыть избирательный счет. Теперь она может приступать к регистрации своих кандидатов.

Напомним, "Яблоко" может выдвигать кандидатов в Госдуму без сбора подписей, поскольку представлена одиннадцатью депутатами на региональном уровне.