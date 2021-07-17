ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Зеленые"

Центризбирком на заседании в субботу заверил избирательные списки Российской экологической партии "Зеленые".

Федеральный список - 232 человека, по одномандатным округам - 94 человека. Комиссия также утвердила уполномоченных от партии по общим и финансовым вопросам, а также разрешила ей открыть избирательный счет.

Теперь "Зеленые" могут переходить к регистрации кандидатов. Собирать подписи партии не требуется: она представлена четырьмя депутатами на региональном уровне и обладает парламентской льготой.