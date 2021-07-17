Новости

В Саранске МВД прокомментировало видео с лежащим под дождем телом мужчины 22:56
Николич: Три гола мы просто привезли сами себе 22:52
Украине предсказали распад этой осенью 22:48
Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена 22:45
Три человека госпитализированы в Волгограде после нападения каракуртов 22:26
Британский министр здравоохранения заразился COVID-19 22:17
Британия может разместить радиолокационную станцию Космических сил США 21:51
Ферстаппен стал победителем первого спринта в истории "Формулы-1" 21:45
За сутки 89 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:37
В реку в Иванове упал самолет 21:02
США выясняют причину появления сыпи у американских дипломатов в Вене 20:35
Менеджер певицы МакSим рассказала о ее состоянии 20:14
Кириенко: Проекты "России - страны возможностей" позволяют искать таланты 19:36
Появились новые сведения о сериале-приквеле "Джона Уика" 18:56
Суд в Москве арестовал замначальника Южной таможни ФТС России 18:54
На Украине опасаются худшего сценария по "Северному потоку-2" 18:31
Дзюба не попал в стартовый состав "Зенита" на матч за Суперкубок 18:30
Мэр Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы 18:24
Какой представляет перспективу молодежной работы Дмитрий Мезенцев 18:16
ЦИК заверил список кандидатов в ГД от Российского общенародного союза 18:09
Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях 17:56
СМИ: У лежащей в коме певицы МакSим отказывает правое легкое 17:45
44-летний итальянский актер Либеро Де Риенцо найден мертвым в Риме 17:29
В Оренбуржье четыре человека погибли в ДТП с фурой 17:25
Moderna заявила о разработке вакцины от нескольких респираторных инфекций 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 22:45
Рубрика: В мире

Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена

Текст: Максим Макарычев

Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена в Исламабаде и подверглась пыткам. По данным дипломатических источников двух стран, 26-летняя Силсила Алихил была избита и продержана в заточении более пяти часов неизвестными лицами в пакистанской столице. В медицинском отчете, попавшем в распоряжении Associated Press, говорится, что злоумышленники связали ее веревкой и нанесли травмы, характер которых уточнится после рентгеновского обследования.

В МИД ответили на слова Борреля об "общей ответственности" по Афганистану

Девушка была доставлена в больницу в Исламабаде полицией, однако подробностей ни о самом похищении, ни об обстоятельствах ее освобождения не сообщается. Известно, что никто не был арестован в связи с нападением. Министерство иностранных дел Афганистана выступило с заявлением, в котором потребовало быстрого расследования этого выходящего из ряда вон преступления. В афганском МИД заявили, что Кабул решительно осуждает этот "отвратительный акт" и выразили обеспокоенность по поводу безопасности афганских дипломатов и их семей в Пакистане. В субботу в Кабуле министерство иностранных дел Афганистана вызвало пакистанского посла Мансура Ахмад Хана, чтобы выразить "решительный протест" по поводу нападения. В министерстве заявили, что "прямо призвали правительство Пакистана незамедлительно принять меры для выявления и наказания виновных в этом преступлении". Пакистан назвал нападение "тревожным" и заявил, что безопасность в резиденции посла Афганистана в Исламабаде была усилена.

Отношения между двумя странами полны взаимных подозрений и неприязни, отмечает Guardian. Исламабад и Кабул регулярно обмениваются обвинениями: Афганистан заявляет, что Пакистан отправляет тысячи боевиков-джихадистов через границу для борьбы, и предоставляет им убежище. Пакистан, в свою очередь, обвиняет Кабул в укрывательстве антипакистанской группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" - пакистанского "Талибана" и сепаратистской Армии освобождения Белуджистана (эти три группировки запрещены в РФ - ред.).

В ООН предупредили о риске массового исхода беженцев из Афганистана

По мере эскалации насилия в Афганистане одновременно с выводом войск США и НАТО некоторые члены афганского правительства усилили словесные нападки на Пакистан. Тем временем влиятельная женщина-сенатор в Пакистане Шерри Рахман осудила нападение, написав в Twitter, что "дочь посла Афганистана - молодая женщина, и она не должна сталкиваться с какими-либо препятствиями при прогулке по центральной части Исламабада, тем более что она имеет право на дипломатическую защиту в Пакистане". Хамид Мир, пакистанский журналист, переживший теракт в 2014 году в южном городе Карачи, задался вопросом, как нечто подобное могло произойти в Исламабаде. "Какая польза от дорогих безопасных городских камер наблюдения?", - написал журналист, отметив, что недавно пакистанские журналисты и офицер полиции были похищены в Исламабаде, однако несколько преступников были пойманы по горячим следам.

Большинство центральных районов Исламабада, в одном из которых произошло похищение, - это элитные округа, с широкими, утопающими в деревьях, бульварами. В столице Пакистана находятся все дипломатические представительства других стран, большинство из которых расположены в хорошо укрепленном анклаве. Однако афганская дипломатическая миссия, единственная, которая находится за пределами этого анклава.

В мире Ближний Восток Афганистан В мире Ближний Восток Пакистан

Главное сегодня

Times: Британия развернет тайную спецоперацию против России
Глава Счетной палаты назвал причину развала СССР
Увидимся: "Ростех" показал первую "цель" нового российского истребителя
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака