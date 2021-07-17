Дочь посла Афганистана в Пакистане была похищена в Исламабаде и подверглась пыткам. По данным дипломатических источников двух стран, 26-летняя Силсила Алихил была избита и продержана в заточении более пяти часов неизвестными лицами в пакистанской столице. В медицинском отчете, попавшем в распоряжении Associated Press, говорится, что злоумышленники связали ее веревкой и нанесли травмы, характер которых уточнится после рентгеновского обследования.

Девушка была доставлена в больницу в Исламабаде полицией, однако подробностей ни о самом похищении, ни об обстоятельствах ее освобождения не сообщается. Известно, что никто не был арестован в связи с нападением. Министерство иностранных дел Афганистана выступило с заявлением, в котором потребовало быстрого расследования этого выходящего из ряда вон преступления. В афганском МИД заявили, что Кабул решительно осуждает этот "отвратительный акт" и выразили обеспокоенность по поводу безопасности афганских дипломатов и их семей в Пакистане. В субботу в Кабуле министерство иностранных дел Афганистана вызвало пакистанского посла Мансура Ахмад Хана, чтобы выразить "решительный протест" по поводу нападения. В министерстве заявили, что "прямо призвали правительство Пакистана незамедлительно принять меры для выявления и наказания виновных в этом преступлении". Пакистан назвал нападение "тревожным" и заявил, что безопасность в резиденции посла Афганистана в Исламабаде была усилена.

Отношения между двумя странами полны взаимных подозрений и неприязни, отмечает Guardian. Исламабад и Кабул регулярно обмениваются обвинениями: Афганистан заявляет, что Пакистан отправляет тысячи боевиков-джихадистов через границу для борьбы, и предоставляет им убежище. Пакистан, в свою очередь, обвиняет Кабул в укрывательстве антипакистанской группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" - пакистанского "Талибана" и сепаратистской Армии освобождения Белуджистана (эти три группировки запрещены в РФ - ред.).

По мере эскалации насилия в Афганистане одновременно с выводом войск США и НАТО некоторые члены афганского правительства усилили словесные нападки на Пакистан. Тем временем влиятельная женщина-сенатор в Пакистане Шерри Рахман осудила нападение, написав в Twitter, что "дочь посла Афганистана - молодая женщина, и она не должна сталкиваться с какими-либо препятствиями при прогулке по центральной части Исламабада, тем более что она имеет право на дипломатическую защиту в Пакистане". Хамид Мир, пакистанский журналист, переживший теракт в 2014 году в южном городе Карачи, задался вопросом, как нечто подобное могло произойти в Исламабаде. "Какая польза от дорогих безопасных городских камер наблюдения?", - написал журналист, отметив, что недавно пакистанские журналисты и офицер полиции были похищены в Исламабаде, однако несколько преступников были пойманы по горячим следам.

Большинство центральных районов Исламабада, в одном из которых произошло похищение, - это элитные округа, с широкими, утопающими в деревьях, бульварами. В столице Пакистана находятся все дипломатические представительства других стран, большинство из которых расположены в хорошо укрепленном анклаве. Однако афганская дипломатическая миссия, единственная, которая находится за пределами этого анклава.