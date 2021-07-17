Новости

Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края 06:37
Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких 06:30
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты 05:46
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол" 05:22
Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах 05:19
Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13 04:34
МВД внедрит систему "Паутина" по всей России до конца этого года 04:33
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек 04:07
Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях 03:54
Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме 03:25
Росгидромет предупредил жителей ЦФО о переменчивой погоде 03:02
Упавшая опора ЛЭП в Бразилии унесла жизни семи человек 02:48
Эксперт: Пандемия не оказала отрицательного влияния на рождаемость в РФ 02:32
В Москве умер пятилетний мальчик, пострадавший накануне в ДТП 02:00
Авиакомпании США проведут массовые проверки самолетов Boeing 737 01:31
Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве 01:24
Россия сократила вложения в госбумаги США 00:45
По делу об убийстве президента Гаити задержаны офицеры полиции 00:27
Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой 00:04
Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по Навальному 00:04
Кабмин разрешил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США 16.07.2021
Адвокаты просят суд перевести Михаила Ефремова в колонию-поселение 16.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
17.07.2021 07:40
Рубрика: Общество

Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов

Текст: Елена Манукиян
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Коронавирус не может встраиваться в геном человека, об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, пишет РИА Новости.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вирусолог рассказал о длительности новой волны коронавируса

Именно этим коронавирус отличается, например, от вируса иммунодефицита человека или гепатита B, пояснил эксперт. "Есть вирусы, которые могут встраиваться в геном, но COVID-19 к ним не относится", - сказал эксперт.

Это связано с тем, пояснил он, что коронавириды (представители коронавирусов) не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека​​​. У них нет таких генов, которые кодировали бы белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.

Однако в Роспотребнадзоре напомнили, что коронавирус мутирует. Благодаря этим изменениям становится агрессивнее и заразнее. Именно из-за смены очередного штамма сегодня наблюдается очередной подъем заболеваемости. Остановить распространение и мутации коронавируса может только вакцинация.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
МВД внедрит систему "Паутина" по всей России до конца этого года
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19