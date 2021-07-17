Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов

Коронавирус не может встраиваться в геном человека, об этом рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов, пишет РИА Новости.

Именно этим коронавирус отличается, например, от вируса иммунодефицита человека или гепатита B, пояснил эксперт. "Есть вирусы, которые могут встраиваться в геном, но COVID-19 к ним не относится", - сказал эксперт.

Это связано с тем, пояснил он, что коронавириды (представители коронавирусов) не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека​​​. У них нет таких генов, которые кодировали бы белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.

Однако в Роспотребнадзоре напомнили, что коронавирус мутирует. Благодаря этим изменениям становится агрессивнее и заразнее. Именно из-за смены очередного штамма сегодня наблюдается очередной подъем заболеваемости. Остановить распространение и мутации коронавируса может только вакцинация.