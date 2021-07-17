Новости

Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях 09:08
В Киеве не увидели "конкретики" от визита Меркель в Вашингтон 08:52
Россиянка Авсарагова одержала вторую победу в Bellator 08:28
90 человек погибли от наводнения в округе Арвайлер в Германии 08:26
В Олимпийской деревне в Токио выявлен заболевший коронавирусом 08:17
В Якутии за сутки количество пожаров уменьшилось на 38 очагов 08:06
Эксперт рассказал, как спланировать расходы 08:05
Таиланд обновил антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки 07:50
Эксперт рассказал, чем коронавирус отличается от ряда других вирусов 07:40
Во Флориде мужчина украл аллигатора из парка 07:19
В Гаити доставлены первые 500 тысяч доз вакцины от коронавируса 06:51
Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края 06:37
Июль 2021 года на европейской части РФ может войти в список самых жарких 06:30
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты 05:46
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол" 05:22
Байден обвинил соцсети в дезинформации о COVID-19 и вакцинах 05:19
Число погибших из-за оползня в японском Атами выросло до 13 04:34
В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек 04:07
Дональд Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях 03:54
Российские дипломаты встретились с Виктором Бутом в американской тюрьме 03:25
Росгидромет предупредил жителей ЦФО о переменчивой погоде 03:02
Упавшая опора ЛЭП в Бразилии унесла жизни семи человек 02:48
Эксперт: Пандемия не оказала отрицательного влияния на рождаемость в РФ 02:32
В Москве умер пятилетний мальчик, сбитый на пешеходном переходе 02:00
Авиакомпании США проведут массовые проверки самолетов Boeing 737 01:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол
17.07.2021 08:05
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, как спланировать расходы

Текст: Елена Манукиян

Каждый четвертый россиянин вынужден брать деньги в долг или в кредит из-за того, что ему не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом рассказал основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков, пишет РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Аналитики рассказали, как россияне выбирают кредиты

Эксперт подчеркнул, что россиянам, которые хотят улучшить свое финансовое положение, нужно стараться планировать и оптимизировать расходы, направлять небольшую часть дохода на формирование подушки безопасности.

"Любому человеку вне зависимости от дохода нужна финансовая подушка безопасности, потому всегда могут понадобится непредвиденные расходы, например, на лечение или ремонт техники", - сказал он. По словам Гужикова, нужно откладывать не менее 10% с каждой зарплаты на формирование резерва. Это поможет выйти из вечной гонки и почувствовать себя наконец финансово стабильным.

Эксперт также рекомендовал планировать обязательные ежемесячные платежи, такие как - оплата ЖКХ, детского образования, по кредитам и ипотеке - на даты аванса или зарплаты. Так на них всегда будут выделены средства и не будет задержек по оплате. Полезно использовать и специальные приложения для контроля своих расходов.

"Используйте приложения для учета финансов и, если понимаете, что денег до зарплаты в следующем месяце снова хватит впритык, устанавливайте лимит на ежедневные траты", - подытожил он.​​​​​​​

Экономика Финансы Долги и кредиты

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом
Пилота и пассажира госпитализировали после жесткой посадки Ан-28 под Томском
Турецким отелям грозит закрытие за "шведский стол"
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае