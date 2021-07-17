Эксперт рассказал, как спланировать расходы

Каждый четвертый россиянин вынужден брать деньги в долг или в кредит из-за того, что ему не хватает зарплаты на основные нужды. Об этом рассказал основатель и СЕО финтех-компании "Деньги Вперед" Павел Гужиков, пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что россиянам, которые хотят улучшить свое финансовое положение, нужно стараться планировать и оптимизировать расходы, направлять небольшую часть дохода на формирование подушки безопасности.

"Любому человеку вне зависимости от дохода нужна финансовая подушка безопасности, потому всегда могут понадобится непредвиденные расходы, например, на лечение или ремонт техники", - сказал он. По словам Гужикова, нужно откладывать не менее 10% с каждой зарплаты на формирование резерва. Это поможет выйти из вечной гонки и почувствовать себя наконец финансово стабильным.

Эксперт также рекомендовал планировать обязательные ежемесячные платежи, такие как - оплата ЖКХ, детского образования, по кредитам и ипотеке - на даты аванса или зарплаты. Так на них всегда будут выделены средства и не будет задержек по оплате. Полезно использовать и специальные приложения для контроля своих расходов.

"Используйте приложения для учета финансов и, если понимаете, что денег до зарплаты в следующем месяце снова хватит впритык, устанавливайте лимит на ежедневные траты", - подытожил он.​​​​​​​