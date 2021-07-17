Эксперты предупредили о последствиях деловой переписки в соцсетях

Рабочие переписки в мессенджерах и соцсетях могут обернуться для компании утечкой важной информации, несут для нее репутационные и финансовые риски, пишет ТАСС со ссылкой на экспертов.

"Если в переписке видны номера телефонов коллег, этой информацией могут воспользоваться злоумышленники: например, для взлома, спама, выуживания данных с помощью социальной инженерии", - говорит генеральный директор IT-компании SAS Россия/СНГ Александр Тихонов. По его словам, злоумышленник может попытаться втереться к кому-то в доверие, если в сообщении видны имена коллег. Бывает и такое, что в переписке кто-то из коллег выглядит некомпетентно. Это ставит под сомнение профессионализм всей команды, говорит о напряженных отношениях внутри коллектива. А это всегда на руку конкурентам или, что еще хуже - мошенникам, считает эксперт.

В "Лаборатории Касперского" рассказали, что риски киберугроз для компаний стали актуальней после перехода на "удаленку", поскольку работники офисов для деловой переписки стали чаще использовать теневые IT, то есть - не одобренные компанией сервисы. "Сотрудники все чаще используют личные гаджеты, а также установленные на них программы для личного пользования в рабочих целях", - пояснили в компании. Так, 59% россиян используют личную почту для решения рабочих вопросов, 55% - общаются по работе в мессенджерах, не одобренных IT-отделами, и признаются, что с переходом на дистанционный формат занятости стали делать это регулярно.

По данным аналитического центра "АльфаСтрахование", более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах или выкладывают их в социальные сети. Причем, 43% опрошенных рассказали, что для корпоративной коммуникации в компании используется один из из стандартных мессенджеров, а 23% ответили, что в их компании способ общения вовсе не регулируется.

"Человек, как правило, считает, что социальные сети не несут опасности, что в цифровом пространстве его окружают только друзья", - говорит исполнительный директор компании Artezio (входит в группу "Ланит") Павел Адылин. Он подчеркнул, что решить проблему можно лишь за счет постепенного повышения уровня грамотности и цифровой безопасности бизнеса.