Европа возвращается к ограничительным мерам из-за коронавируса

Ряд европейских стран вновь возвращается к антикоронавирусным ограничениям. Так, в Испании с пятницы действует комендантский час. За последние недели выросло количество больных штаммом "дельта", особенно среди невакцинированной молодежи. С часа ночи до шести утра в районах с высоким риском заражения нельзя выходить на улицу. Эта мера коснется Барселоны, а также популярных курортов Сиджес, Салоу и Льорет-де-Мар .

"Это поможет уменьшить количество заражений. Большинство людей заболевают после того, как общались друг с другом в ночные часы", - цитирует телеканал Euronews некоторых посетителей ресторанов. Владелец бара Альтаир Педрагаль полагает, что люди просто будут организовывать домашние вечеринки.

Литва снова переместилась в "желтую" зону, согласно собственной классификации стран, затронутых COVID-19. В Вильнюсе думают о введении ограничений для непривитых или не имеющих отрицательного теста на коронавирус граждан. Вернуться к более жестким антикоронавирусным мерам собирается и Исландия, где в пятницу заболели семь человек.

В связи с тем, что число случаев COVID-19 снова растет, правительство Германии отдало распоряжение оценить влияние пандемии на систему здравоохранения и меры, которые дополнительно должны быть приняты.

По данным министерства здравоохранения Германии, 58,5 процента населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 42,6 процента полностью вакцинированы. Количество прививок, вводимых ежедневно, в последние дни немного снизилось, что вызывает опасения, что "вакцинная летаргия" или даже прямой отказ от прививки могут помешать усилиям по достижению так называемого коллективного иммунитета, передает AP.