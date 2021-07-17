Европа возвращается к ограничительным мерам из-за коронавируса

Новости

На базе отдыха в Краснодарском крае на ребенка напала львица 16:59
Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки аккаунта 16:55
Гилерме рассказал о своих перспективах в сборной России 16:51
Власти Японии попросили авиакомпании ограничить число прилетающих пассажиров 16:46
В Москве простились с умершим от COVID Борисом Горячевым 16:44
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров 16:42
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Зеленые" 16:40
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Яблока" 16:39
Раскрыта причина исчезновения приехавшего на Игры-2020 штангиста из Уганды 16:25
Названы регионы, где пандемия повлияла на продолжительность жизни 16:04
Изменен порядок пересечения белорусской границы 15:24
ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021 15:11
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве 15:04
Шестилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 14:30
На Кубани после наводнений расчистят опасные участки русел рек 14:14
Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ 14:11
Правительство одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений 14:01
Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР 13:46
В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря 13:34
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль 13:03
"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии 12:38
"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта 12:29
14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля 12:27
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 16:51
Рубрика: В мире

Европа возвращается к ограничительным мерам из-за коронавируса

Текст: Александр Саможнев
Ряд европейских стран вновь возвращается к антикоронавирусным ограничениям. Так, в Испании с пятницы действует комендантский час. За последние недели выросло количество больных штаммом "дельта", особенно среди невакцинированной молодежи. С часа ночи до шести утра в районах с высоким риском заражения нельзя выходить на улицу. Эта мера коснется Барселоны, а также популярных курортов Сиджес, Салоу и Льорет-де-Мар .

"Это поможет уменьшить количество заражений. Большинство людей заболевают после того, как общались друг с другом в ночные часы", - цитирует телеканал Euronews некоторых посетителей ресторанов. Владелец бара Альтаир Педрагаль полагает, что люди просто будут организовывать домашние вечеринки.

В Греции и Франции разогнали противников вакцинации

Литва снова переместилась в "желтую" зону, согласно собственной классификации стран, затронутых COVID-19. В Вильнюсе думают о введении ограничений для непривитых или не имеющих отрицательного теста на коронавирус граждан. Вернуться к более жестким антикоронавирусным мерам собирается и Исландия, где в пятницу заболели семь человек.

В связи с тем, что число случаев COVID-19 снова растет, правительство Германии отдало распоряжение оценить влияние пандемии на систему здравоохранения и меры, которые дополнительно должны быть приняты.

По данным министерства здравоохранения Германии, 58,5 процента населения получили хотя бы одну дозу вакцины, а 42,6 процента полностью вакцинированы. Количество прививок, вводимых ежедневно, в последние дни немного снизилось, что вызывает опасения, что "вакцинная летаргия" или даже прямой отказ от прививки могут помешать усилиям по достижению так называемого коллективного иммунитета, передает AP.

В мире Европа Испания В мире Европа Германия В мире Европа Литва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Крым обновил рекорд по числу заболевших COVID-19
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака