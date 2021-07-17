Иммунолог заявил, что ревакцинироваться от COVID-19 всю жизнь не придется

Необходимость ревакцинироваться от коронавируса каждые полгода в течение всей жизни отсутствует. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с "МК".
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
"Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет", - сказал Крючков.
Эксперт предположил, что эпидемия может закончиться уже к лету следующего года, а России останется только контролировать внешние границы, чтобы в страну не завезли вирус из государств, где нет вакцинации от COVID-19 и где продолжает распространяться инфекция.
Крючков подчеркнул, что необходимо как можно быстрее привить россиян, чтобы вирус не адаптировался к препаратам. По его словам, если сохранить нынешние темпы вакцинации и ревакцинации, то на это уйдет 7-8 месяцев.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак".