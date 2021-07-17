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17.07.2021 21:04
Рубрика: Экономика

Исследование: Россияне стали чаще обменивать валюту

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне в нынешнем июне чаще совершали валютообменные операции, но средний чек по сравнению с прошлым годом снизился почти на треть. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исследовании банка "Русский стандарт".

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Согласно данным исследования, в первом полугодии общее количество операций по обмену иностранной валюты снизилось на 13% относительно прошлого года, а средний чек - на 3% до 68 946 рублей.

"Подобное снижение можно объяснить тем, что в 2021 году рынок постепенно стабилизировался", - считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По его словам, годом ранее в первом полугодии россияне активно приобретали валюту из-за опасений дальнейшего падения рубля. К тому же в 2021 году спрос на иностранную валюту упал, в том числе, и из-за ограничений по передвижению в другие страны, ведь ранее россияне часто покупали валюту в преддверии зарубежного отпуска.

Согласно данным аналитиков, по сравнению с прошлым годом в первой половине 2021 года доллары стали чаще продавать (на 10%), но реже покупать (на 24%). При этом продажи евро снизились на 22%, а покупки - на 29%.

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