Какой представляет перспективу молодежной работы Дмитрий Мезенцев

"Реальной, интересной и неформализованной", как полагает Дмитрий Мезенцев, должна формироваться молодежная инициатива в рамках Союзного государства. Не работой, которая продавливается исключительно сверху, "а делами тех людей, которые, чувствуют и горят интересами своей страны", - излагают новостные порталы позицию госсекретаря СГ, которую политик сформулировал на конференции "Молодежь - за Союзное государство".

Мероприятие прошло в рамках программы Дней молодежи на международном фестивале "Славянский базар в Витебске" с участием представителей Российского союза молодежи, Белорусского республиканского союза молодежи, а также Молодежного парламента при верхней палате национального парламента РБ.

Констатировав, что отношения Москвы и Минска носят особый характер, Мезенцев особо отметил, что сотрудничество двух стран во многом является примером стратегического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и СНГ. "И взаимодействие наше дает очевидный результат", - резюмировал госсекретарь.

В этой связи он дал понять, что одна из задач молодежных лидеров сегодня заключается в разработке конкретных проектов совместной работы. Обращаясь к аудитории, Мезенцев подчеркнул, что необходимо "дать возможность вашим сверстникам прочувствовать радость победы, малой или большой, и радость труда, радость исполнения задачи, которую либо ими самими поставлены, либо поставлены в рамках коллектива".

В ходе дискуссии на конференции он обратил внимание и на необходимость более активного включения молодежи в мероприятия по сохранению исторической памяти, ее объединения в противостоянии беспрецедентным попыткам переписать историю Великой Отечественной войны.

"Мы обязаны максимально поддерживать позиции президента России и президента Беларуси, когда они проявляют особое уважение к ветеранам, когда они неизменно подчеркивают значение подвига советского народа в борьбе с фашизмом. Мы видим, как последовательно национальные лидеры не соглашаются с фальсификацией, которая потоком проливается на наши страны с Запада", - акцентировал оратор внимание участников форума.

Поддержал госсекретарь и прозвучавшие на конференции предложения в сфере молодежного предпринимательства. "Молодежное предпринимательство - по сути, программа на долгие годы. Только сейчас надо очень четко понять, что это - помощь в повышении квалификации, в трудоустройстве, погружении в те методики и навыки, которые дают тебе конкурентные преимущества на рынке труда", - заметил Мезенцев.

Он предложил также обсудить создание совместной кадровой школы для молодых людей двух стран по примеру российской Школы лидеров, через которую прошло уже более 200 тысяч человек. "Не обязательно, что он потом станет главой района или директором завода. Но то, что он получит новые знания, то, что у него будет иной кругозор, то, что он повстречается с интересными людьми, которые уже состоялись - тут нет сомнений, это тоже можно поддержать", - убежден госсекретарь Союзного государства, слова которого приводит РИА Новости.