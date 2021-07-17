Кардиолог назвала продукты и напитки для снижения давления

Кисломолочные продукты - кефир, ряженка, творог, варенец - являются одним из лучших средств, помогающих стабилизировать высокое артериальное давление, рассказала врач-кардиолог Валентина Байдина.

Она объяснила, что должен включать рацион человека с гипертонией. Помимо перечисленного показаны: чай каркаде, расширяющий сосуды, а также кокосовая вода и какао.

- К продуктам, снижающим артериальное давление, относятся фрукты и овощи, богатые витамином С: грейпфруты, апельсины, лимоны, а также вода с лимоном. Полезны свекла и свекольный напиток, в котором свекольный сок и вода находятся в соотношении один к одному. Будет достаточно одного стакана, - цитирует эксперта РИА Новости.

Байдина добавила, что гипертоникам необходимо включать в меню чеснок, содержащий эфиры, которые расслабляют стенки сосудов, а также зелень, обладающую мочегонным эффектом. Однако, врач подчеркнула, что для снижения давления не стоит забывать про назначенные врачом лекарства, поскольку правильный рацион является лишь вспомогательной мерой.