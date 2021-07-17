Кириенко: Проекты "России - страны возможностей" позволяют искать таланты

Проекты платформы "Россия - страна возможностей" могут быть опорными точками поиска талантливой молодежи в российских регионах. Такое мнение высказал первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Отвечая на вопросы журналистов на молодежном форуме "Территория смыслов", он подчеркнул, что это дает возможность поддержать талантливых молодых людей - дать гранты на реализацию их инициатив, оказать административную поддержку.

По его словам, за три года в проекты "России - страны возможностей" были вовлечены 8 миллионов человек. "Но молодежи в стране значительно больше, - констатировал первый замглавы АП. - А значит, одна из задач - как дотянуться до всех остальных, какие инструменты для этого должны быть использованы".

Между тем молодежь поможет развивать и саму платформу: Кириенко, общаясь с ребятами на форуме, поддержал идею создания креативного совета "России - страны возможностей". Он будет предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов.

Справка "РГ"

Платформа "Россия - страна возможностей", которая была запущена в 2017 году по инициативе президента РФ, объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты. Ее цель - способствовать самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В 2018 году для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.