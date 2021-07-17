Кто представит РФ и Беларусь в конкурсах на "Славянском базаре в Витебске"

На "Славянском базаре в Витебске" в субботу пройдет первый день XXX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" и ХIХ Международного детского музыкального конкурса "Витебск". Жеребьевка первого конкурса прошла в усадьбе Ильи Репина "Здравнево", над которой шефствует Союзное государство. В конкурсе будут участвовать представители 14 стран. В детском конкурсе - представители 16 стран.

Участники эстрадного конкурса исполнят мировой хит в сопровождении фонограммы "-1" и балета Аллы Духовой TODES.

Впервые конкурс прошел в 2003 году и стал традицией, помогающей юным талантам заявить о себе. Многие имена, впервые прозвучавшие со сцены "Славянского базара", в дальнейшем звучат с других не менее престижных площадок. Например, Таисия Повалий была первой обладательницей Гран-при "Славянского базара в Витебске". Фестиваль шесть лет назад дал путевку на большую сцену Димашу Кудайбергену из Казахстана с редким диапазоном голоса контртенора.

Лучший из конкурсантов станет обладателем Гран-при и "Золотой лиры". Жюри "взрослого" конкурса возглавляет народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер из Сербии.

Россию на конкурсе молодых исполнителей представляет Эмиль Кадыров. Он родился в Баку, где закончил музыкальную школу. В 2009 году Эмиль Кадыров переехал в Белгород для продолжения учебы. Сейчас Эмиль является солистом театра "Градский Холл".

Тринадцатилетняя Ксения Канн (Токарева) из Москвы будет участвовать в детском конкурсе. Значимым стало ее участие в детской "Новой Волне-2020", где она стала призером.

20-летний Даниил Мышковец представит Беларусь на XXX Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021". Даниил - выпускник Минского государственного колледжа искусств.

Константин Мазуркевич представит Беларусь на Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". 13-летний победитель республиканского национального отбора живет в Минске.

- Участники ХХХ Международного конкурса неделю репетировали вместе с Президентским оркестром Республики Беларусь в Минске, - рассказал дирижер Президентского оркестра, обладатель диплома Постоянного комитета Союзного государства-2021 "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России" Виталий Кульбаков. - Они почувствовали живое звучание оркестра, соединив с ним свое мастерство. За месяц до этого мы записали минусовые фонограммы. В этом конкурсе участвуют представители Эквадора и Кубы. Союзное государство подготовило призы для победителей.