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17.07.2021 11:17
Рубрика: В мире

Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях

Текст: Александр Саможнев
Фото: EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ Фото: EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ
Фото: EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ

Вакцина от коронавируса Abdala кубинского Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB показала эффективность 100 процентов в ходе третьей фазы испытаний, говорится на сайте организации. Это касается серьезных случаев заболевания и предотвращения летального исхода.

Кроме того, препарат в 92,28 процента случаях предотвратил развитие симптомов коронавируса.

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В испытаниях участвовали более миллиона человек. Вакцина получила разрешение на экстренное использование от регулятора Кубы.

На данный момент кубинские ученые разработали четыре вакцины против коронавируса. Помимо двух разработок Института вакцин Финли (Soberana 01 и Soberana 02), два препарата исследует Центр генной инженерии и биотехнологии CIGB. Речь идет об интраназальном препарате Mambisa и инъекционном Abdala, передает РИА Новости.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Вакцинация от коронавируса

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