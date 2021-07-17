Минск: Первый прозрачный телевизор выпустили на "Горизонте"

Новую разработку в области дисплеев и цифровых плакатов освоили конструкторы белорусского предприятия "Горизонт", с конвейера которого сошел первый прозрачный телевизор. Новинкой белорусского производства, сообщает в субботу БЕЛТА, ссылаясь на руководство холдинга, уже заинтересовались зарубежные, в том числе российские потребители.

Прозрачные OLED-экраны или, проще говоря, органические светодиоды, пояснили эксперты, используются для передачи динамического или интерактивного контента через прозрачную поверхность. Другими словами, зрители воспринимают изображение наэкране и при этом видят сквозь дисплей. Это решение позволяет дизайнерам творчески отображать контент, одновременно создавая футуристический эффект.

Что любопытно, на светодиодных экранах черный цвет отображается как прозрачный, а не белый. "Это придает новый смысл процессу мерчандайзинга, предлагая новые способы творческого общения с аудиторией", - фантазируют создатели нового типа телевизоров.

Комментируя сферы применения электронной новинки, эксперты дали понять, что они практически не ограничены: от high-tech офисов до универсальных магазинов, салонов красоты и выставочных залов. Более того, аналогичные дисплеи могут устанавливаться даже вместо окон общественного транспорта, позволяя пассажирам одновременно получать, скажем, информацию о маршруте, курсах валют и наблюдать происходящее за окном.

Кроме того, телевизионная новинка устраняет необходимость в подсветке или корпусе. Дело в том, уточнили ее создатели, что если стандартные экраны требуют подсветки для создания видимого изображения, то прозрачные OLED-экраны состоят из миллионов пикселей, каждый из которых излучает свой индивидуальный свет. Это открывает безмерное поле для творчества в области цифровых вывесок, которое не могут предложить даже прозрачные ЖК-экраны.

Остается добавить, что OLED обладает высокой контрастностью и скоростью отклика, низким энергопотреблением. Экран имеет 55-дюймовую матрицу, толщина которой не превышает 6 мм, отображение цветов превышает 1 млрд, а разрешение составляет 1920х1080 пикселей.

В начале текущего года, напоминает агентство, холдинг "Горизонт" посетил президент Беларуси. Александр Лукашенко остался доволен новаторскими идеями коллектива, который продолжает успешно наращивать и экспорт своей продукции.