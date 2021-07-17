Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки аккаунта

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион рассказал телеканалу "Россия-24", что не собирается судиться с соцсетью Instagram, которая заблокировала его аккаунт. В планах священнослужителя решить вопрос по правилам соцсети. "У нас в церкви не принято судиться в светском суде, потому мы используем те методы, которые доступны", - сказал он.

Если же не удастся договориться, церковь будет "апеллировать к общественному сознанию".

Случившееся не могло остаться незамеченным в обществе, считает митрополит, поскольку у его блога до блокировки было 52 тысячи подписчиков.

Блокировку владыка Иларион объясняет жалобой или активистов ЛГБТ-сообщества, или "антипрививочников". По его словам, и в церкви, и в обществе много людей, которые агрессивно выступают против вакцинации. "Я думаю, что именно эти люди и добились того, чтобы этот аккаунт был заблокирован", - подчеркнул он.