Moderna заявила о разработке вакцины от нескольких респираторных инфекций

Успех вакцины Moderna против Covid открыл новые возможности для создания не только вакцинных препаратов против всевозможных инфекций, включая и те, для которых вакцин до сих пор нет (например, ВИЧ), но и лекарств нового поколения для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, а также редких генетических недугов. В Moderna сообщили, что в настоящее время в портфеле компании уже имеются кандидатные вакцины против 10 вирусов, по которым уже проходят или планируются клинические исследования с участием людей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на генерального директора компании Стефана Бансела.

Еще на старте клинических исследований вакцины против COVID-19 Cтефан Бансел говорил, что если мРНК технология будет работать, это приведет к появлению новой гигантской индустрии, способной лечить практически все - от болезней сердца до рака и редких генетических заболеваний. Широкие перспективы открываются и в разработке вакцин: как против новых и редких, таких, как вирус Нипаха (вызывает тяжелую форму энцефалита) и Зика (приводит к геморрагической лихорадке), а также более известных, но до сих пор считавшимися очень сложными с точки зрения создания надежного профилактического препарата, например, ВИЧ.

В настоящее время продолжается работа над вакцинными препаратами против 10 вирусов. К ним относятся три типа бустеров (препаратов для повторной вакцинации, усиливающей иммунный ответ) против Covid-19, которые проходят промежуточные испытания. В июле начались клинические исследования вакцины против сезонного гриппа. А испытания вакцины от ВИЧ с участием добровольцев, как пишет Bloomberg, исследователи планируют начать уже в конце этого года.

"В долгосрочной перспективе Moderna стремится разработать ежегодную "суперпрививку", которая могла бы подавить многочисленные респираторные заболевания, включая Covid, грипп и другие. Наша цель - предоставить несколько мРНК за один прием во время ежегодной вакцинации в августе или сентябре", - пояснил глава Moderna.