На МАКС-2021 покажут авиационные боеприпасы повышенной эффективности

Концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 презентует достижения отрасли боеприпасов, сообщила пресс-служба концерна. Центром экспозиции станет изделие Новосибирского завода искусственного волокна, демонстрируемое впервые - неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности. Боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм.

Основная задача ракеты - поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях. С-13Б способна насквозь пробить до 6 метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы. По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями: малым и большим, подрыв боевой части. Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то получим результат как от С-13ОФ, взрыв произойдет на поверхности и поразит легко бронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то взрыв произойдет на глубине до 6 метров, то есть эффект будет достигнут как от С-13Т.

Кроме того, концерн "Техмаш" впервые представит макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и Инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева.

В состав ИСДМ "Земледелие" входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов, полностью отвечающими требованиям Протокола II Женевской конвенции. Для системы разработаны два кассетных боеприпаса дистанционного минирования с функцией самоликвидации, снаряженных противопехотными и противотанковыми минами.

Еще одной новинкой выставки станет тяжелая огнеметная система "Тосочка".

"Она более компактная, чем ее аналоги предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино". Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного. В отличии от предшественников в "Тосочке" функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности. Для тяжелой огнеметной системы разработаны новые более могущественные снаряды, но в работе могут быть использованы и снаряды от "Солнцепека"", - рассказал исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.