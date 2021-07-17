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17.07.2021 10:20
Рубрика: Культура

На "Славянском базаре" артисты выступили в честь открытия выставки Сергея Есенина

Текст: Александр Алексеев

Экспозиция в честь поэта Сергея Есенина, на чьи стихи написано множество замечательных песен - "Не жалею, не зову, не плачу", "Москва", "Отговорила роща золотая", "Я московский озорной гуляка" и другие - открылась на ХХХ фестивале искусств в Витебске. Ее организовали Благотворительный фонд актеров, Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Конечно, не обошлось и без концерта, и не известных большинству зрителей подробностей из жизни поэта.

О том, почему так важно было открыть на "Славянском базаре" выставку именно Есенина, рассказала советник генерального директора Национального фонда поддержки правообладателей Лариса Назарова:

- Работали мы над проектом увлеченно, и все документы, представленные здесь - из архивов ИМЛИ РАН. Мы многое знаем о жизни Есенина из фильмов, которые были сделаны в СССР, и из фильма с Сергеем Безруковым. Но то, что мы узнали о поэте из этих документов, перевернуло мои представления о нем. Не такой уж он разгульный, каким мы его привыкли видеть. Нежность, присущую этому человеку, мы и хотим передать вам.

Экспозиция эта открывалась, по сути, в два этапа.

В Витебске теперь представлена планшетная выставка "Я сердцем никогда не лгу". А оригинальные документы были продемонстрированы еще в октябре 2020 года в московском музее Федора Шаляпина. Место было выбрано не случайно: всем известно, что Сергей Есенин дружил с дочерью певца Ириной, написал ей много романтичных и теплых писем. И некоторое время они были влюблены друг в друга.

Фото: Роман Щербенков/фотокорреспондент/СОЮЗ
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Благодаря этим 17 планшетам гости выставки много узнали о биографии и творчестве Сергея Есенина, увидели рукописи его стихов, автографы, обложки прижизненных изданий поэтических сборников, документы парижского периода творчества…

Конечно, как водится на "Славянском базаре", не обошлось и без концерта. Наталья Шеришорина играла музыку на рояле. А актер Максим Линников читал стихи Сергея Есенина "Гой, ты Русь моя родная", "Разбуди меня завтра рано", "Все живое особой метой", "Листья падают", "Не гляди на меня с упреком", "Грустно, душевные муки", "Гори, звезда моя, не падай", "Думы печальные"…

Кстати

Мог бы выступить с песнями на стихи Сергея Есенина и Николай Басков, в репертуаре которого есть и "Воспоминанья о любви", и "Капли жемчужные", но артист почувствовал себя плохо, у него поднялась температура, и он вынужденно отказался от всех появлений на публике.

Культура Литература "Славянский базар в Витебске"

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