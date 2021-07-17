На Украине опасаются худшего сценария по "Северному потоку-2"

От худшего сценария по "Северному потоку-2" для Украины предостерег бывший украинский посол в США и Франции Олег Шамшур.

"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена показало в принципе нулевое влияние на судьбу газопровода, на место в нем Украины", - цитирует дипломата телеканал "Украина24".

По его словам, лидеры Соединенных Штатов и Германии просто зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева, однако по сути ничего не изменилось.

При этом Шамшур утверждал, что у Украины все еще есть шанс помешать запуску газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза на этапе его сертификации.