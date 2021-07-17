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17.07.2021 18:31
Рубрика: В мире

На Украине опасаются худшего сценария по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

От худшего сценария по "Северному потоку-2" для Украины предостерег бывший украинский посол в США и Франции Олег Шамшур.

Фото: Дмитрий Лельчук / РИА Новости
Депутат Рады рассказал про обман Украины по "Северному потоку-2"

"Надо быть реалистами. Обсуждение этой проблематики на саммите Меркель и Байдена показало в принципе нулевое влияние на судьбу газопровода, на место в нем Украины", - цитирует дипломата телеканал "Украина24".

По его словам, лидеры Соединенных Штатов и Германии просто зафиксировали свои разногласия и дали абстрактные обещания учесть интересы Киева, однако по сути ничего не изменилось.

При этом Шамшур утверждал, что у Украины все еще есть шанс помешать запуску газопровода с помощью новых американских санкций или ограничений со стороны Евросоюза на этапе его сертификации.

В мире экс-СССР Украина Газопровод "Северный поток-2"

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