Награды Союзного государства вручили артистам на концерте в Витебске

"Драгоценными жемчужинами в изысканном ожерелье хорового искусства" по справедливости окрестила белорусская пресса выступление творческих коллективов двух братских стран на завершившемся накануне концерте Союзного государства. Он состоялся на сценической площадке юбилейного фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

Не случайно в праздничной афише гостей созывала в тот вечер программа с проникновенным названием "Душа народа - песня". Именно задушевная песня, судя по всему, и сохранится в памяти каждого зрителя, потрясенного исполнительским мастерством артистов. Особое впечатление на переполненный зрительный зал произвело песнопение хора Сретенского монастыря. Мужские голоса, по оценке критиков, звучали волшебной мелодией, заполняя не только Летний амфитеатр, но и весь тысячелетний город, проникая сквозь его стены и анфилады.

Столь же неизгладимое впечатление, констатирует БЕЛТА, произвела на слушателей программа народного хора Беларуси имени Г.И. Цитовича и русского народного коллектива имени М.Е. Пятницкого.

Бурными аплодисментами встречали на фестивальной площадке и сольные номера Ларисы Долиной, Дианы Гурцкой и Алены Ланской - любимых артистов "Славянского базара".

В торжественной атмосфере форума коллективам и артистам России и Беларуси госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев вручил дипломы Постоянного комитета Союзного государства.

За многолетний вклад в организацию и проведение международного фестиваля искусств награды был удостоен Президентский оркестр Республики Беларусь. Ее вручили главному дирижеру прославленного коллектива Виталию Кульбакову.

За личный творческий вклад и укрепление белорусско-российских культурных связей награду получила и народная артистка России Лариса Долина.

Почетного диплома были удостоены заслуженная артистка России Диана Гурцкая и генеральный директор Центрального музея современной истории России Ирина Великанова.

За вклад в организацию и проведение "Славянского базара" вручили Диплом ПК и заслуженному коллективу ансамбля танца, музыки и песни "Белые росы". Награду от лица коллектива получила его художественный руководитель, заслуженная артистка Беларуси Вера Войнова.

За укрепление российско-белорусских культурных связей награды был удостоен и руководитель симфонического оркестра "Новая Россия" народный артист Советского Союза Юрий Башмет. К сожалению, сам маэстро не смог прибыть на фестиваль из-за плотного рабочего графика, но прислал видеоприветствие, в котором рассказал, как для него дорог и значим "Славянский базар".