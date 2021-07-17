О визите спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова на Украину и чем он закончился для свободы слова

Визита представителя ОБСЕ по свободе слова Терезы Марии Рибейру на Украину многие ждали с нетерпением и надеждой. То запредельно удручающее положение дел с обеспечением свободы слова, выражения мнений, прав журналистов и СМИ, до которого довели свою страну киевские власти, уже давно заслуживало обстоятельной адресной реакции наделенного соответствующими полномочиями международного чиновника.

И что же на выходе от визита? Серьезного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намеки и абстрактные пожелания. Гораздо больше впечатлили чуть ли не победные реляции мининдел Украины Д.Кулебы, на все лады расхваливавшего "передовой опыт" сочащегося от демократии Киева в зачистке медийного пространства от всякой "дезинформации", что с современного украинского переводится как любая точка зрения, отличная от позиции официальных властей. Этот театр абсурда достоин того, чтобы разобрать его по полочкам.

Кулеба: Украина имеет большой опыт и прилагает системные усилия в сфере противодействия дезинформации внутри государства и на международной арене.

С этим не поспоришь. Опыт, действительно, немалый. Особенно если учитывать применяемые Киевом крайне примечательные методы борьбы с тем, что там принято называть "дезинформацией". В ход идет все: от закрытия телеканалов, как в случае с лишением эфира "112 Украина", NewsOne и ZIK в феврале этого года, до прямого вмешательства спецслужб в работу СМИ - с раздачей методичек - и даже вовлечения их в свою "оперативную работу" (постановочное "убийство" А.Бабченко в 2018 г.), неприкрытого давления, вплоть до угроз с переходом к физическому насилию, со стороны радикалов-неонацистов.

Обыденностью стали обыски в офисах корпунктов и уголовное преследование журналистов по надуманным основаниям, вопиющим примером чему служат нелепые обвинения в госизмене в адрес руководителя портала "РИА Новости Украина" К.Вышинского с последующим заключением его под стражу. А сколько корреспондентов прошло через следственные изоляторы и домашние аресты - не счесть: Д.Василец, В.Муравцкий, П.Волков, можно долго продолжать. Наверное, примером успешной борьбы с дезинформацией, по версии Киева, является и доведенный до запроса на политическое убежище в Австрии редактор крупнейшего независимого интернет-СМИ Украины "Страна.UA" И.Гужва, с 2015 г. подвергавшийся непрекращающимся обвинениям и угрозам.

Поднаторел Киев и в блокировках и запретах на вещание любых не вписывающихся в мейнстрим ресурсов, включая российские онлайн-платформы, и едва ли не всех без исключения российских медиаоператоров ("Первый канал", "НТВ", ВГТРК, МИА "Россия Сегодня", "Спас ТВ", всех не перечислить). В мае 2020 г. президент Украины В.Зеленский подписал указ о продлении на три года установленного в 2017 г. запрета на доступ к 468 российским сайтам и платформам социальных сетей на украинской территории, среди которых "Яндекс", "Mail.ru", "Лаборатория Касперского", "Одноклассники" и "Вконтакте". При этом в сентябре 2020 г. секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилов заявил, что украинские спецслужбы намерены отслеживать и ставить на учет пользователей ВК. Действительно, вот где угрозы сокрыты.

Без пауз составляются и расширяются разнообразные "черные списки". Механически продлеваются санкции в отношении руководства российских медиахолдингов и компаний. Не далее, как в июне этого года, к примеру, обновили рестрикции в отношении Д.Киселева и М.Симоньян.

Санкции - частный случай масштабного "прогрессивного" нормотворчества Киева в сфере регулирования медиа и - шире - вообще информационного пространства с ярко выраженным антироссийским и антирусским подтекстом. Разнообразные законопроекты "О борьбе с дезинформацией", "О медиа" фактически предполагают прямой запрет на сколь-либо благожелательное освещение деятельности Российского государства, а также - в порядке отправления демократии - запрет на регистрацию любых СМИ, имеющих российское руководство.

На фоне планомерного насаждения киевскими властями явочным порядком нового типа тотальной цензуры в стране беспрепятственно действует ресурс, вызывающе открыто нарушающий право на частную жизнь, - скандальный сайт "Миротворец". По всей видимости, и он успешно встроен в систему борьбы с пропагандой и дезинформацией, услужливо предоставляя свидомым личные данные "контрмайданных элементов", среди которых - по чистому совпадению - оказался и убитый журналист О.Бузина.

Кулеба: Киев дает возможность работать журналистам из России и Белоруссии, которых власти этих стран лишили права на профессиональную деятельность.

Может, лучше для начала вернуть возможность работать беспрепятственно и без риска для здоровья и жизни тем журналистам, которые были бесцеремонно выдворены, затравлены и запуганы, посажены в тюрьму или не допущены на территорию Украины без всяких на то оснований? Может, вообще задуматься над тем, а какие там в принципе созданы условия для журналистской деятельности с учетом непрекращающихся попыток задавить любыми способами инакомыслие?

Репортер на Украине сегодня - профессия, опасная для жизни, если только не обслуживать новейшую мифологию Украинского государства. Перемога, если просто изобьют, как в случае с журналистом видеоагентства Ruptly, который посмел 10 мая брать интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы. Могут и попросту убить, причем абсолютно безнаказанно. Годами не видно никаких подвижек в расследовании таких резонансных дел, как гибель О.Бузины и П.Шеремета, убийства А.Кляна, С.Долгова, А.Стенина, А.Кучинского, М.Валенко. Список обширный и, к сожалению, регулярно обновляемый. По имеющейся у самих украинских властей статистике 92 процента преступлений и противоправных действий в отношении журналистов остаются нерасследованными и безнаказанными. До суда доходит только 1 из 12 таких случаев. Напротив, когда речь заходит о профессиональной деятельности не разделяющих новую украинскую догму журналистов, вся репрессивная машина Киева приходит в движение.

Кулеба: Украина играет ведущую роль в обеспечении свободы слова в регионе.

Ведущая роль Украины в такой сфере, как обеспечение свободы слова - это пример политического и юридического оксюморона, блистательное по своей наглости проявление той самой дезинформации, с которой Киев "героически" борется уже много лет, посвящая этому занятию едва ли не главенствующее место в своей повседневной повестке. Здесь нечего добавить, диагноз - мания величия на фоне агрессивной русофобии.

Кулеба: Выразил надежду на плодотворное сотрудничество с офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Что тут скажешь. Сотрудничество с "передовым" по части обеспечения свободы слова государством Украина будет тем паче плодотворным и беззазорным, если оно по-прежнему не будет встречать должной - адекватной - оценки со стороны уполномоченных на то международных чиновников своим непрекращающимся наступлением на эту самую свободу слова и плюрализм мнений. Коль скоро практика систематического попрания прав журналистов и стерилизации от всего неудобного информпространства не только не прекращена, но и набирает обороты, значит, Киев не ощущает в нужной степени неприятия своих действий, грубейшим образом нарушающих его обязательства по целому ряду международных документов, не в последнюю очередь - в ОБСЕ.

Возможно, стоит более четко артикулировать неприемлемость такой политики? Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией". Уже поздно "настраивать" Киев на то, чтобы тот "не откатывался к использованию мер по ограничению свободы СМИ": по сути, все принимаемые в последнее время меры именно на это и направлены. Требуется своевременно, полно и откровенно реагировать на вопиющую практику подавления свободы слова. И конечно, очень странно на общем фоне положения дел со СМИ и свободой прессы в этой стране выглядят слова Т.Рибейру о "приверженности Украины демократическим ценностям". Возможно, она имела в виду Киевскую Русь?

PS Между тем рабочая поездка Т.Рибейру - далеко не первая возможность представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ лично ознакомиться с безупречным поведением Киева в этой сфере. Чего стоит граничащая с сюрреализмом история с недопуском в страну в июне 2018 г. бывшего на тот момент Секретарем Союза журналистов России Е.Примакова и спецкора RT Полы Слиер, направлявшихся на Украину для участия в конференции под эгидой ОБСЕ - на минуточку - по укреплению свободы СМИ и плюрализма мнений. Тогда устами предшественника португалки француза А.Дезира Организация выразила сожаление в связи с ситуацией, для приличия напомнив организаторам о необходимости "способствовать свободному передвижению журналистов в регионе". Ответом киевских властей на этот пламенный призыв стал пятилетний запрет Е.Примакову на въезд в страну по причине создания им "угрозы национальной безопасности". В ОБСЕ предпочли сюжет не развивать. Возможно, опасаясь приверженности Украины демократическим ценностям.

Источник: Telegram-канал официального представителя МИД РФ Марии Захаровой