По делу об убийстве президента Гаити задержаны офицеры полиции

В связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны пять старших офицеров национальной полиции этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journal. Им не были предъявлены обвинения.

Уточняется, что один из задержанных - глава службы безопасности погибшего президента​​​. Он единственный из задержанных, кого сразу же опросили после задержания. Суть его показаний пока не озвучена. Также допрашиваются рядовые сотрудники службы, охранявшие дом президента в момент нападения. Они не задержаны и им не предъявлялись обвинения.

Напомним, что нападение на главу Гаити произошло 7 июля. Сам Жовенель Моиз получил смертельное ранение и скончался, а его супруга ранена и находится в больнице.