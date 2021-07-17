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17.07.2021 23:37
Рубрика: В мире

Полицейские застрелили мужчину в Лос-Анджелесе, приняв зажигалку за пистолет

Текст: Максим Макарычев

Полиция Лос-Анджелеса застрелила мужчину на Аллее славы в Голливуде, приняв его зажигалку за пистолет. Этот шокирующий случай произошел на знаменитом голливудском бульваре, вызвав хаос на оживленном туристическом маршруте и очередные обвинения в адрес стражей порядка по поводу необоснованного применения силы.

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Представитель полиции Лос-Анджелеса заявил, что около 11.20 утра полицейские, прибыв на Голливудский бульвар недалеко от Хайленд-авеню вдоль Аллеи славы, "увидели мужчину, вооруженного пистолетом". Полиция не сообщила, сколько офицеров выстрелили из своего оружия или сколько пуль попало в мужчину, но утверждают, что на месте происшествия был обнаружен "реальный пистолет". Представитель полиции отказался назвать предмет, который, возможно, держал мужчина, или подтвердить, была ли это зажигалка. Объект имел некоторое сходство с формой пистолета, но не был похож на имеющиеся в продаже зажигалки в форме пистолета, отмечает Guardian. Полиция также опубликовала фотографии небольшого ножа, но не предоставила никаких дополнительных сведений о нем. На снимках с камер видеонаблюдения, видно, что мужчина стоит у McDonald's с поднятой рукой и что-то держит в руке. Полиция пока не обнародовала никаких видеозаписей, и ее представитель сказал, что они будут опубликованы в течение 45 дней. "Люди начали кричать, дети плакать, туристы оказались сбиты с толку", - сказал в интервью LA Times местный житель, добавив, что все произошло очень быстро.

Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта заявил, что его офис начал расследование убийства в соответствии с новым законодательством, требующим проверки государством убийств безоружных гражданских лиц полицией. Закон AB1506 вступил в силу в июле и направлен на обеспечение независимости расследований убийств, совершенных полицией, которые традиционно проверяются местными окружными прокурорами, тесно связанными с полицейскими управлениями. Пресс-секретарь прокуратуры сообщил, что это первое расследование его ведомства в соответствии с новым законом. В течение нескольких часов после убийства представители общественности Лос-Анджелеса задавались вопросами о правомерности применения оружия против человека, который не был вооружен. Некоторые также раскритиковали департамент полиции за то, что копы изначально предположили, что мужчина держал в руках огнестрельное оружие, и только потом на условиях анонимности признали, что на самом деле это была зажигалка. Позже полиция опубликовала фотографию бронзового или серебряного предмета, лежащего на земле, который, похоже, был новой зажигалкой. Мужчина, которому, было за 40 лет, до сих пор не идентифицирован. По заявлению властей, он скончался в больнице после стрельбы.

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