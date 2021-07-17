Политолог высоко оценила работу российской делегации в ПАСЕ

Российская делегация под руководством Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы четко и аргументированно отстаивает позицию страны, несмотря на общий негативный настрой площадки к ней. Об этом заявила доктор политических наук Наталья Еремина.

"Не секрет, что у коллег из ПАСЕ действительно есть предвзятое отношение к России, мы с ним сталкиваемся на протяжении длительного времени. Негатив проявляется в ходе обсуждений локальных конфликтов - например, проблем на Донбассе. В ходе выступлений других делегаций было понятно, что к нашей стране относятся весьма предвзято", - подчеркнула политолог.

По словам эксперта, нередко на европейских площадках звучат тезисы, "характеризующие Россию как Мордор" - страну, которая "прессует" свое население и другие государства на периферии. Еремина добавила, что этот образ уже перекочевал в официальные документы и заявления представителей организации. Русофобские высказывания уже перестали быть редкостью. Со столь несправедливой позицией и был связан "демарш" российской делегации, когда ее представители покинули заседание ПА ОБСЕ, проходившее в начале июля в Вене.

"Ассамблея включила в повестку очередное возмутительное русофобское заявление, авторами которого предсказуемо являются наши ближайшие злобные соседи - Украина. Резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов Ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев", - сообщал ранее Петр Толстой.

Еремина подчеркнула, что представителям российской делегации удается достойно выходить из конфликтных ситуаций, возникающих во время работы на европейских площадках, а также, несмотря на давление, продвигать ту линию, которая защищает государственные интересы страны.

"Российская делегация очень активно работает по обширному спектру вопросов, сотрудничая с международными партнерами на разных уровнях. Нашей стране есть что предложить другим представителям ПАСЕ - например, у нас накоплен большой опыт регионального взаимодействия. И мы готовы делиться этими знаниями с теми, кто способен общаться в рамках международных правовых норм", - сказала доктор политических наук.

Ранее Петр Толстой сообщал, что Россия выступила против странового мониторинга в ее отношении в ПАСЕ. Процедура длится уже 25 лет. По мнению российской делегации, такой подход является оскорбительным для государства.

Политолог Иван Скориков отмечал, что мониторинг стал способом давления на Россию. По его словам, страну пытаются "наказать" введением подобных рамок. Эксперт подчеркивал, что Россия давно не ждет конструктива от европейских государств, которые превратили трибуну ПАСЕ в "прокурора-обвинителя непослушной страны".