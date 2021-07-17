Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" представит масштабную мультимедийную экспозицию с элементами виртуальной реальности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Концепция павильона "Динамика технологий - технологии в динамике" позволит посетителям получить полное представление о широких компетенциях холдинга как в авиа- и парашютостроении, так и в проектной деятельности, а также отрасли боеприпасов и спецхимии.

С особенностями экспозиции гостей выставки познакомит виртуальный гид, который презентует более 200 изделий. Часть из них будет представлена в мультимедийном формате, а часть - в виде натурных образцов. Так, центральным экспонатом авиационного дивизиона станет комплекс шасси, предназначенный для гражданских программ ПАО "ОАК".

Передняя опора шасси состоит из амортизационной стойки с рулежным агрегатом, цилиндра уборки-выпуска, подкоса, двухзвенника замка выпущенного положения. На передней опоре шасси установлены два нетормозных колеса, оборудованных шинами размером 24х7.7R10. Кроме того, на изделии установлены датчики системы уборки-выпуска, агрегаты системы управления поворотом колес и датчики системы контроля параметров шасси.

"Технодинамика" также представит широкую линейку авиационных агрегатов, в том числе блок управления нагрузками, трансформаторно-выпрямительное устройство, электромеханизм для электропривода реверсивного устройства и др.

Разработки парашютного дивизиона холдинга представят с помощью видеоинсталляций. Гости павильона увидят в действии новейшие грузовые, тормозные, космические парашютные системы, а также смогут оценить динамическую модель парашютной системы специального назначения "Беркут-А".

Особую часть выставочного пространства займут достижения отрасли боеприпасов и спецхимии, включая пороховые заводы, впервые объединенные на одной площадке. Кроме того, в мультимедийной экспозиции можно будет увидеть результаты еще одного направления деятельности холдинга - проектирование промышленных и инфраструктурных объектов, в частности, 3D-модели вертолетного центра и парашютной вышки.