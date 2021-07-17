Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты"

Экспозиция Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 обещает быть обширной и очень интересной.

Как сообщает пресс-служба ЦИАМ, ряд экспонатов будет посвящен перспективному направлению исследования гибридных и электрических технологий для гражданской авиации. Посетители МАКС-2021 смогут увидеть первые российские "электросамолеты" - летающую лабораторию Як-40ЛЛ с гибридной силовой установкой (ГСУ) и сверхлегкий пилотируемый экспериментальный самолет "Сигма-4Э" с полностью электрической силовой установкой. Уникальная особенность ГСУ, реализуемой ЦИАМ в широкой кооперации отечественных предприятий, - применение высокотемпературных сверхпроводниковых технологий (ВТСП), позволяющих существенно увеличить КПД электрических машин при тех же габаритах и массе. Мощность электродвигателя, установленного на Як-40ЛЛ в дополнение к двум турбореактивным двигателям самолета, - 500 кВт (680 л.с.), электродвигателя "Сигмы-4Э" - до 80 кВт (109 л.с.).

На экспозиции будет представлен макет демонстратора технологий полностью сверхпроводящей ГСУ повышенной мощности. Эта перспективная разработка, к работам над которой ЦИАМ планирует приступить в 2022 году, является частью комплексного проекта "Силуэт", направленного на развитие применения технологий ВТСП и криогенных топлив в авиации.

Будет представлен разработанный в ЦИАМ по заказу Фонда перспективных исследований демонстратор технологий односекционного турбированного роторно-поршневого двигателя РПД-100Т мощностью 100 л.с. Авиамотор предполагается применять для нужд малой авиации и БПЛА.

ЦИАМ также покажет технический облик перспективной энергетической установки на базе двухсекционного турбированного роторно-поршневого авиадвигателя РПД-350Т с высокоэффективным мотор-генератором. Данная установка ориентирована на использование в летательных аппаратах вертикального взлета и посадки.

Перспективным для беспилотной авиации может стать и другой экспонат - демонстратор электродвигателя ЭД-60ЦМ с заявленной мощностью 85 кВт (более 115 л.с.). Двигатели данного типа планируется использовать в различных видах БПЛА.

В рамках исследования технологий и конструктивных решений для перспективных двигателей на стенде также будут демонстрироваться детали, созданные из композитных материалов, в том числе с помощью аддитивных технологий. Экспериментальные изделия значительно превосходят образцы, выполненные по традиционным технологиям из металлов и сплавов, по таким важным характеристикам, как предельная рабочая температура, износостойкость, масса и другим.