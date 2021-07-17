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17.07.2021 11:33
Рубрика: Власть

Мэр Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин, лидер столичного списка "Единой России", встретился в штабе общественной поддержки с кандидатами в депутаты Госдумы и сторонниками партии. Давая старт избирательной кампании на выборах, которые состоятся в сентябре, он заметил, что Москва развивается такими темпами, что через пять лет это будет совершенно другой город: лучше и комфортнее.

"Но для этого нам нужно доверие - доверие людей, которые проголосуют за нас и дадут возможность продолжать так же динамично развивать наш город, - сказал Собянин. - Это очень важно. Одно дело - мы с вами знаем, другое дело - чтобы нам верили и доверяли, и голосовали".

Фото: Сергей Карпухин/ РИА Новости
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Несмотря на все сложности в период пандемии, продолжал мэр, ни одна программа в городе не была остановлена: "Можем смело говорить, что Москва, несмотря ни на какие проблемы, будет дальше развиваться, причем активно развиваться. Причем не просто так активно и активно, а самым динамичным образом в мире. Очень мало мировых городов могут сравниться с нами: с динамикой, с темпами развития, с теми изменениями, которые есть".

Но важно говорить и о существующих проблемах, подчеркнул он.

"Я не знаю другой силы, которая может взяться и решить их. "Единая Россия" - это как раз такая сила, которая волочет на себе этот воз, не занимаясь популизмом, ничего не обещая лишнего, но решая, решая в общей команде. "Единая Россия" - это не только депутаты Государственной думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, это мэр города, это его команда, это команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами защиты России и от всяких внешних угроз, и от внутренних проблем, и так далее. Большая команда", - сказал Сергей Собянин.

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