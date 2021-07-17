Мэр Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития столицы. Встреча прошла в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.

"Всегда хотелось бы перейти на новый уровень стандарта, - сказал глава города. - И в поликлиниках мы такие шаги начали делать, потому что, действительно, сколько бы мы не говорили об улучшении здравоохранения, когда люди приходят в первичное звено - в наши поликлиники, построенные в 1960-70-х годах, а то и раньше, сложно сказать об улучшении дел в здравоохранении. Поэтому принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту суперсовременных поликлиник".

По его мнению, такие же изменения ожидают и школы: "Следующим этапом будет модернизация образования - старых школ", - сказал он. Правозащитница, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева, поделилась своими предложениями по реформированию, в частности, сферы ЖКХ. Капитальный ремонт по ее словам, не просто восстановление зданий, а превращение их в более энергоэффективные, экономные дома. В них нужно устанавливать, например, аппаратуру погодного регулирования, которая не позволит поступать в дом теплу больше, чем нужно, и сократить платежи москвичей.

Светлана Разворотнева считает, что эти предложения можно было бы включать в программы капремонта. Устанавливать умные приборы учета, которые избавят жителей от проверок, от необходимости ставить этот прибор учета, сделают расчеты более прозрачными.

Еще один участник встречи: ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга отметил, что Москва является национальным флагманом инноваций и новых технологий. "Москва сейчас входит в топ-10 городов мира по инновационному развитию, - сказал он. - Инновации начинаются с науки, с технологий и конечно же, с образования. Если мы посмотрим на количество ученых, которые работают в Москве, относительно общего количества ученых, которые работают в России, это тридцать три процента, а научные результаты, которые сдают Московские ученые - это пятьдесят процентов от всего объема всех публикаций и патентов, которые есть в нашей стране", - сказал Александр Мажуга.