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17.07.2021 18:24
Рубрика: Власть

Мэр Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития Москвы

Текст: Любовь Проценко
Фото: moscow.er.ru Фото: moscow.er.ru
Фото: moscow.er.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с кандидатами в Госдуму от "Единой России" стратегию развития столицы. Встреча прошла в Штабе общественной поддержки Московского городского регионального отделения партии.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Мэр Собянин дал старт избирательной кампании "Единой России" в Москве

"Всегда хотелось бы перейти на новый уровень стандарта, - сказал глава города. - И в поликлиниках мы такие шаги начали делать, потому что, действительно, сколько бы мы не говорили об улучшении здравоохранения, когда люди приходят в первичное звено - в наши поликлиники, построенные в 1960-70-х годах, а то и раньше, сложно сказать об улучшении дел в здравоохранении. Поэтому принято решение о комплексной модернизации первичного звена, создании на базе морально устаревших корпусов, старых зданий по новому стандарту суперсовременных поликлиник".

По его мнению, такие же изменения ожидают и школы: "Следующим этапом будет модернизация образования - старых школ", - сказал он. Правозащитница, руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлана Разворотнева, поделилась своими предложениями по реформированию, в частности, сферы ЖКХ. Капитальный ремонт по ее словам, не просто восстановление зданий, а превращение их в более энергоэффективные, экономные дома. В них нужно устанавливать, например, аппаратуру погодного регулирования, которая не позволит поступать в дом теплу больше, чем нужно, и сократить платежи москвичей.

Светлана Разворотнева считает, что эти предложения можно было бы включать в программы капремонта. Устанавливать умные приборы учета, которые избавят жителей от проверок, от необходимости ставить этот прибор учета, сделают расчеты более прозрачными.

Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Еще один участник встречи: ректор РХТУ им. Менделеева Александр Мажуга отметил, что Москва является национальным флагманом инноваций и новых технологий. "Москва сейчас входит в топ-10 городов мира по инновационному развитию, - сказал он. - Инновации начинаются с науки, с технологий и конечно же, с образования. Если мы посмотрим на количество ученых, которые работают в Москве, относительно общего количества ученых, которые работают в России, это тридцать три процента, а научные результаты, которые сдают Московские ученые - это пятьдесят процентов от всего объема всех публикаций и патентов, которые есть в нашей стране", - сказал Александр Мажуга.

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