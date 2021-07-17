В реку в Иванове упал самолет

Самодельный легкомоторный самолет упал в реку в Иванове. Никто не пострадал.

ЧП произошло во время тестового полета. Летательный аппарат упал в реку Харинка - причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ двигателя после взлета.

- В самолете находился один пилот, он не пострадал, разлива топлива нет, - сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

В полиции добавили, что после крушения 46-летний летчик покинул место ЧП - как он сам объяснил, чтобы найти телефон и сообщить о происшествии.

- Сейчас его опрашивают, затем направят на медосвидетельствование. Хотя внешних признаков опьянения нет, - рассказал агентству руководитель пресс-службы УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Упавший в реку аппарат отбуксировали к берегу. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.