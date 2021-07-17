Наталья Сергунина рассказала о возможностях конкурса "Доброволец Москвы"

Продолжается прием заявок на конкурс "Доброволец Москвы-2021". В минувшем году в нем участвовало рекордное число волонтеров - около 7,5 тыс.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, конкурс - своеобразная стартовая площадка для волонтерских инициатив. "Проект дает возможность каждому рассказать о своей доброй идее, найти единомышленников и получить поддержку города. Воплотить замысел в жизнь помогут наставники и практические навыки, приобретенные благодаря образовательной программе конкурса", - подчеркнула она.

Многие из конкурсантов уже смогли воплотить свои задумки в значимые для города проекты. Например, Московский астрономический клуб, участвовавший в прошлогоднем конкурсе, проводит бесплатные лекции для всех, кому интересны звезды, планеты и космос в целом. А "Родительский университет" учит пап и мам лучше понимать своих детей, чтобы те были для них друзьями.

Конкурс проходит в седьмой раз. Участвовать могут представители всех направлений волонтерской деятельности. Для подачи заявки нужно выбрать направление и номинацию (можно несколько) и заполнить анкету на сайте.