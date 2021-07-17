ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021

Организаторы МАКС-2021 пока не отменяют требование ПЦР-теста или QR-кода после прививки от COVID-19 для посещения авиасалона. Об этом сообщили ТАСС в дирекции мероприятия.

Ранее организаторы сократили на сутки срок действия ПЦР-теста для прохода на мероприятие.

"Доступ по пропускам и билетам всех категорий возможен при наличии документа, удостоверяющего личность, и цифрового сертификата (QR-кода), которые будут проверяться на всех КПП выставочного комплекса. Для гостей, которые не имеют возможности оперативно получить QR-код, посещение выставки возможно при наличии отрицательного ПЦР-теста, сданного не позднее, чем за 48 часов до момента прохода на территорию выставочного комплекса", - говорится в сообщении на сайте авиасалона.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском.