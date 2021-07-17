Под Белгородом упал мотодельтаплан

В Белгородской области потерпел крушение мотодельтаплан.

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, летательный аппарат упал около девяти часов утра в районе села Чернянка.

- Пилот моторного сверхлегкого летательного аппарата 1955 года рождения погиб на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

По факту жесткой посадки организована доследственная проверка. Воронежский следственный отдел на транспорте устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.