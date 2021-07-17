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17.07.2021 12:21
Рубрика: Происшествия

Под Белгородом упал мотодельтаплан

Текст: Элина Труханова (Белгород)

В Белгородской области потерпел крушение мотодельтаплан.

Фото: ТАСС
СК озвучил причину жесткой посадки Ан-28 под Томском

По информации Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, летательный аппарат упал около девяти часов утра в районе села Чернянка.

- Пилот моторного сверхлегкого летательного аппарата 1955 года рождения погиб на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

По факту жесткой посадки организована доследственная проверка. Воронежский следственный отдел на транспорте устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

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