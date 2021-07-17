Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ.

"Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению", - сказал Сергей Собянин.

Светлана Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие: "Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям".

Как рассказала Разворотнева, одним из основных направлений сегодня является общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья. Она предложила обучать собственников основам капремонта и обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.

"От активного участия в капремонте собственников квартир во многом зависят его результаты. Мало кто из собственников знает, на что они имеют право и как правильно действовать в такой ситуации. Поэтому повышение грамотности в сфере ЖКХ - одно из важнейших направлений", - заявила правозащитница.

Она также отметила, что развитие сферы ЖКХ в Москве находится на высоком уровне, однако она готова разработать серию комплексных предложений по ее дальнейшему улучшению.