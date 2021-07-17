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17.07.2021 14:11
Рубрика: Власть

Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Текст: Любовь Проценко

Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлане Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Что касается ЖКХ, то это, конечно, такая большая тема. Я знаю, вы очень профессионально занимаетесь этой темой, активно. Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению", - сказал Сергей Собянин.

Светлана Разворотнева поблагодарила за оказанное доверие: "Спасибо огромное, это большая честь для меня. Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям".

Как рассказала Разворотнева, одним из основных направлений сегодня является общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья. Она предложила обучать собственников основам капремонта и обеспечить председателям советов домов материальное вознаграждение за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.

"От активного участия в капремонте собственников квартир во многом зависят его результаты. Мало кто из собственников знает, на что они имеют право и как правильно действовать в такой ситуации. Поэтому повышение грамотности в сфере ЖКХ - одно из важнейших направлений", - заявила правозащитница.

Она также отметила, что развитие сферы ЖКХ в Москве находится на высоком уровне, однако она готова разработать серию комплексных предложений по ее дальнейшему улучшению.

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