Никулинский суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения 18-летней Валерии Башкировой, сбившей на машине на западе Москвы трех детей. Один из них позже скончался в больнице.

Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, арест назначен на два месяца, то есть до 15 сентября 2021 года.

Башкировой было предъявлено обвинение по части 3 ст. 264 УК РФ - нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В пятницу днем 18-летняя Башкирова за рулем автомобиля Mazda, не сбавляя скорости, на пешеходном переходе на западе Москвы наехала на семью с тремя малолетними детьми, один из которых был в коляске. Машина буквально раскидала детей, на которых пришелся основной удар.

Через несколько часов после аварии старший, пятилетний мальчик скончался в больнице. Предварительно была информация, что молодая блондинка за рулем была в состоянии опьянения, и поэтому даже не заметила пешеходов. Однако сегодня в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что состояние опьянения на настоящий момент не подтверждено экспертизой.