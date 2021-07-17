Суд в Москве арестовал замначальника Южной таможни ФТС России

Дорогомиловский суд Москвы в субботу, 17 июля, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Скрипкина на 2 месяца до 15 сентября 2021 года включительно. Как сообщил корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, заместитель начальника Южного таможенного управления ФТС России Скрипкин обвиняется в особо крупном мошенничестве. Оперативную разработку полковника таможни вели сотрудники ФСБ России. По данным СК России, он причастен к хищению 85 миллионов бюджетных рублей выделенных по госконтракту на покупку двух зданий для таможни.

Как считает следствие, в 2018 году при проведении электронного аукциона, должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста.

После заключения контракта на общую сумму свыше 253 миллионов рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и 2 земельных участка. По данным следствия, сумма госконтракта была искусственно завышена на 85 миллионов рублей, которые ушли в карманы таможенного чиновника и коммерсанта, участвовавшего в тендере.