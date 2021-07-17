СК РФ задержал замначальника Южного таможенного управления за хищение 85 млн рублей

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ задержало заместителя начальника Южного таможенного управления и учредителя коммерческой организации за мошенничество в особо крупном размере. Как сообщили в Следственном комитете, следствие по этому делу проводилось по материалам коллег ФСБ России.

Следователи установили, что в 2018 году при проведении электронного аукциона, должностные лица Южного таможенного управления завысили начальную цену контакта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Подозреваемые также сформировали условия для ограничения конкуренции и создали для организации фигуранта уголовного дела преимущественные условия.

"После заключения государственного контракта на общую сумму свыше 253 миллионов рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч кв метров и 2 земельных участка", - отметили в СК РФ.

Исследование, которое было проведено по факту этого аукциона показало, что стоимость приобретенного имущества была искусственно завышена на сумму порядка 85 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета. Похищенными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Фигуранты этого дела задержаны, в ближайшее время следователь им предъявит обвинение и изберет меру пресечения.