Врач: Солнцезащитные очки можно носить даже в пасмурные дни

Интенсивное воздействие солнечных лучей может привести к целому ряду заболеваний глаз. Использование солнцезащитных очков поможет снизить риски, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, ультрафиолет необходим для укрепления иммунитета и выработки витамина D. Однако интенсивное воздействие солнечных лучей вредно, пишет РИА Новости. Особенно опасно солнечное излучение для людей со светлой кожей и светлым цветом глаз, с хроническими заболеваниями или онкологией, а также для детей.

Врач порекомендовал носить солнцезащитные очки даже в не очень солнечные дни, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и тучи. "Особенно важно надевать очки у водоемов, так как вода усиливает отражающее воздействие солнечных лучей", - отметил специалист. Покраснение глаз, чувство жжения, сухости, слезотечение, светобоязнь, мушки, пятна в глазах - это повод, чтобы обратиться к врачу, добавил Тяжельников.