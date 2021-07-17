Спасатели вылетели в затопленный Верхнебуреинский район Хабаровского края

Вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с оперативной группой ГУ МЧС России по краю вылетел на помощь жителям двух подтопленных сел Верхнебуреинского района. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

На борту вертолета 50 человек. Спасательная группа имеет в распоряжении лодки, аварийно-спасательный и шанцевый инструмент для проведения работ на месте.

Сейчас в поселке Ургал подтоплены 38 частных жилых домов, 49 придомовых территорий, 17 земельных участков. В селе Усть-Ургал подтоплены 39 частных домов. их придомовые территории, а также здание администрации поселка и фельдшерско-акушерский пункт. В каждом из сел дежурят отряды противопожарной службы и поисково-спасательной службы региона.

Из поселков в Новый Ургал перевезено 138 человек, в том числе 38 детей. В пункте временного размещения находятся 47 жителей, из них 11 детей. Остальные поселились у родственников и друзей.

Повышение уровня воды в реке Бурея приостановило работы паромной переправы между поселками Чегдомын и Софийск. Вода смыла деревянный мост через реку Ургал, всего получили повреждения пять мостов. Без транспортного сообщения остались Софийск и Шахтинск. Запас продуктов питания, медикаментов и ГСМ там имеется.

В Верхнебуреинском районе введен режим ЧС.