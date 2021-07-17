В Амурской области произошло лобовое столкновение поездов

В Амурской области на железной дороге Улак - Эльга произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. Авария случилась на 51-м километре от станции Верхний Улак.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате ЧП погибли два человека, еще двое членов локомотивной бригады пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Идет осмотр места аварии, устанавливаются свидетели и потерпевшие.