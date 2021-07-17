В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировано 130 человек

Из Верхнебуреинского района Хабаровского края эвакуировано 130 человек из-за паводка, который возник из-за проливных дождей, передает Интерфакс.

В районе находится и.о. губернатора Михаил Дегтярев. "На месте решим, какая дополнительная помощь нужна людям и местным властям в борьбе со стихией", - написал Дегтярев в соцсетях.

По его мнению, уже надо планировать проведение восстановительных работ в районе. Такой высокий уровень воды в реке Бурее в последний раз был больше 45 лет назад.

Ранее власти Верхнебуреинского района объявили режим ЧС. За два дня там выпало 80 процентов месячной нормы осадков.