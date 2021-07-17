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17.07.2021 17:43
Рубрика: Происшествия

Военные летчики продолжают тушить лесные пожары в Якутии

Текст: Юрий Гаврилов
Авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). Как сообщили в субботу, 17 июля, в группе информационного обеспечения Воздушно-космических сил, за сутки экипажи военно-транспортных самолетов Ил-76 сбросили на очаги крупных природных пожаров более 336 тонн воды.

Армейские вертолеты Ми-8 тоже сделали несколько рейсов в места распространения пламени и накрыли их 30 тоннами воды. Кроме того, экипажи перевезли по воздуху 14 специалистов противопожарной службы и около 1,5 тонны грузов.

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"Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов", - уточнили в группе информационного обеспечения ВКС.

Напомним, что на недавнем совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как военные выполняют поручение президента страны - во взаимодействии с местными администрациями участвуют в ликвидации очагов возгорания в Якутии. Там из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка.

Для борьбы с пламенем по указанию министра обороны в ВКС создали специальную авиагруппировку. В нее сошли самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн. Эти машины укомплектовали экипажами, прошедшими соответствующую подготовку.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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