Военные летчики продолжают тушить лесные пожары в Якутии

Армейские вертолеты Ми-8 тоже сделали несколько рейсов в места распространения пламени и накрыли их 30 тоннами воды. Кроме того, экипажи перевезли по воздуху 14 специалистов противопожарной службы и около 1,5 тонны грузов.

"Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов", - уточнили в группе информационного обеспечения ВКС.

Напомним, что на недавнем совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, как военные выполняют поручение президента страны - во взаимодействии с местными администрациями участвуют в ликвидации очагов возгорания в Якутии. Там из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка.

Для борьбы с пламенем по указанию министра обороны в ВКС создали специальную авиагруппировку. В нее сошли самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, и вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ- 5 емкостью пять тонн. Эти машины укомплектовали экипажами, прошедшими соответствующую подготовку.