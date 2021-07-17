В Саранске МВД прокомментировало видео с лежащим под дождем телом мужчины

МВД Мордовии прокомментировало видеоролик с лежащим на улице Саранска телом мужчины. Кадры с места происшествия были опубликованы накануне в социальных сетях и вызвали большой резонанс. По словам очевидцев, труп средь бела дня пролежал на улице несколько часов под проливным дождем, а вызванные к месту происшествия полицейские и бригада "скорой", зафиксировав смерть, уехали.

Как пояснили в МВД по РМ, эта информация не соответствует действительности.

По данным ведомства, сигнал о том, что на улице Гожувской лежит мужчина, поступило в дежурную часть в пятницу в 13 часов 40 минут.

На этот адрес были направлены участковый, бригада скорой помощи и судмедэксперт. Прибыв на место, медики констатировали смерть мужчины. Специалисты работали на месте происшествия до 14 часов 40 минут.

Участковый вызвал сотрудников службы оказания ритуальных услуг для доставки трупа в морг. До их прибытия полицейский находился в машине, стоявшей рядом с умершим.

- После того как работники ритуальной службы забрали тело, в 15.40 участковый покинул место происшествия, - уточнили в пресс-службе МВД по РМ.

По предварительным данным, причиной скоропостижной смерти 56-летнего жителя Саранска стала острая сердечная недостаточность.