Минобороны перебрасывает в Хакасию мобильный госпиталь для лечения COVID-19

Новости

На базе отдыха в Краснодарском крае на ребенка напала львица 16:59
Митрополит Иларион не будет судиться с Instagram из-за блокировки аккаунта 16:55
Гилерме рассказал о своих перспективах в сборной России 16:51
Власти Японии попросили авиакомпании ограничить число прилетающих пассажиров 16:46
В Москве простились с умершим от COVID Борисом Горячевым 16:44
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от Партии пенсионеров 16:42
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от партии "Зеленые" 16:40
ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму от "Яблока" 16:39
Раскрыта причина исчезновения приехавшего на Игры-2020 штангиста из Уганды 16:25
Названы регионы, где пандемия повлияла на продолжительность жизни 16:04
Изменен порядок пересечения белорусской границы 15:24
ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021 15:11
Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве 15:04
Шестилетний ребенок погиб в результате стрельбы в Вашингтоне 14:30
На Кубани после наводнений расчистят опасные участки русел рек 14:14
Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ 14:11
Правительство одобрило законопроект по защите пенсионных накоплений 14:01
Турчак: Россияне смогут направить свои предложения в народную программу ЕР 13:46
В Сочи набережную увеличат на 300 метров в сторону моря 13:34
Китай успешно испытал многоразовый суборбитальный корабль 13:03
"Краснодар" приобрел нападающего из Колумбии 12:38
"Барселона" получила предложение от клуба из России о переходе Брейтуэйта 12:29
14 человек, связанных с Олимпиадой-2020, сдали положительные тесты с 1 июля 12:27
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 11:47
В Англии найден пещерный дворец короля-изгнанника IX века 11:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Минтруд разъяснил порядок выплаты пособий на школьников
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
17.07.2021 15:51
Рубрика: Власть

Минобороны перебрасывает в Хакасию мобильный госпиталь для лечения COVID-19

Текст: Александр Степанов
Самолеты Минобороны России приступили к переброске в Хакасию мобильного военного госпиталя.
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Как рассказали в военном ведомстве, два самолета Ил-76 с медиками Центрального военного округа вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области в Республику Хакасия.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой

"В составе медицинского отряда военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений округа", - рассказали в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, накануне военные медики совершили автомобильный марш из города Чебаркуль на военный аэродром Шагол, где загрузили медицинское имущество в самолеты.

В составе мобильного госпиталя будут работать 67 медиков, которые обеспечат работу анестезиологического, реанимационного, приемного, инфекционного, санитарно-эпидемиологического отделений.

В Минобороны пояснили, что мобильный госпиталь оснащен аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами, необходимыми для лечения самого широкого спектра патологий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентины Коноваловой принял решение направить мобильный госпиталь на 100 койко-мест для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусом.

Также, по решению Сергея Шойгу, в Хакасию будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.

Армия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Хакасия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Перечислены категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Мишустин поручил провести инвентаризацию объемов вакцин от COVID-19
Крым обновил рекорд по числу заболевших COVID-19
Кубинская вакцина показала 100%-ную защиту от COVID в тяжелых случаях
Путин рассказал о своей статье о российско-украинских отношениях
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России