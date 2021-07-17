Минобороны перебрасывает в Хакасию мобильный госпиталь для лечения COVID-19

Самолеты Минобороны России приступили к переброске в Хакасию мобильного военного госпиталя.

Как рассказали в военном ведомстве, два самолета Ил-76 с медиками Центрального военного округа вылетели с аэродрома Шагол в Челябинской области в Республику Хакасия.

"В составе медицинского отряда военнослужащие и специальная военная техника мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений округа", - рассказали в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, накануне военные медики совершили автомобильный марш из города Чебаркуль на военный аэродром Шагол, где загрузили медицинское имущество в самолеты.

В составе мобильного госпиталя будут работать 67 медиков, которые обеспечат работу анестезиологического, реанимационного, приемного, инфекционного, санитарно-эпидемиологического отделений.

В Минобороны пояснили, что мобильный госпиталь оснащен аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови и другими медицинскими приборами, необходимыми для лечения самого широкого спектра патологий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентины Коноваловой принял решение направить мобильный госпиталь на 100 койко-мест для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусом.

Также, по решению Сергея Шойгу, в Хакасию будут переброшены необходимые объемы медицинского кислорода.